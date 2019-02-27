الانتباهة: برلماني يحتال على”128″ موظفًا بالمجلس الوطني

الخرطوم: باج نيوز

احتال برلماني معين ضمن حصة الحوار الوطني على “128” موظفًا في المجلس الوطني وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم نظير توفير قطع أراض سكنية لهم بالأقساط في منطقة”ود البلة” بجبل أولياء.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” إن العضو وعد الموظفين بتسليمهم قطع سكنية بمقابل 7500 جنيه للقطعة الواحدة شريطة تسديد مقدم للقطعة يبلغ 2500 جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرلماني تسلم مبلغ المقدم من الموظفين الـ”128 وبلغ 320 ألف جنيه.

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