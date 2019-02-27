تجار الصمغ العربي يتجاهلون اضطرابات السودان سعيا لأسواق المشروبات الغازية

نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيس النيجر بنيامى 16 دقيقة منذ رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء 20 دقيقة منذ الحكم الإتحادي: لا محاصصة في تشكيل حكومات الولايات 17 ساعة منذ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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