أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الإيقاف يهدد حكم الهلال وزيسكو بسبب طرد أمبومبو * بعثة الأزرق تصل فجراً والفريق يتدرب مساء ووفد مقدمة زيسكو يختار هوليداي فيلا المسابقات تستجيب لطلب الهلال وتؤجل مباراتيه في الممتاز أمام العرب والشرطة * المريخ والليتوال في صراع الوصول للنهائي العربي الكوماندورز يجتازون ملوك الشمال.. الفرسان يقلبون الطاولة على الفهود.. والقراقير والوادي حبايب صحيفة الصدى: * المريخ يواصل رحلة الأحلام والآمال ويحل ضيفاً على الليتوال * الزلفاني: الغربال الملهم للهجوم الأحمر أمام النجم لكني أراهن على الجماعية * مدرب النجم الساحلي: علينا التعامل بجدية مع مجريات لقاء اليوم حتى لا تحدث لنا مفاجأة غير سارة * أهلي الخرطوم يهزم الأمل بثلاثة أهداف لهدف * المريخ بالأصفر والنجم بالأحمر والمباراة تنطلق السادسة مساءً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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