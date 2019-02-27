ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء

- والي القضارف يصدر مرسوما بتكليف وزراء

- النائب العام يصدر قرارا بتأسيس نيابات طوارئ

- الصحة الاتحادية: ضرورة الخدمات الطبية للاجئين والنازحين

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- وزارة المالية تسلم جميع الولايات مرتبات العاملين لشهر فبراير

- مبعوث صيني: على مجلس الأمن مراجعة العقوبات المفروضة على السودان

- البرلمان العربي يخاطب ترامب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

- الخارجية: تفهم ودعم من المجتمع الدولي للتطورات الأخيرة بالبلاد

- الحكم الإتحادي: لا محاصصة في تشكيل حكومات الولايات

- مناوي يستولي على دعومات مالية مقدمة من حفتر للحركة بليبيا

صحيفة الوطن:

- "الوطني" : تمثيلنا في الحكومة سيكون أقل من 40%

- المهدي وغازي يتفقان على توحيد الجنهة الداخلية

- تدشين مشروع قطار "الخرطوم - الجيلي"

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- مدير عام التعليم يتفقد سير إمتحانات شهادة الأساس بمحلية سواكن

- اللجنة المكلفة لتكريم والى البحر الأحمر السابق تعقد إجتماعها بقاعة مجلس الوزراء الولاية

- البنك الزراعي بالولاية بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية ينظم ورشة تدريبية لرفع الوعى المصرفى وإدارة وتطوير المنشآت الصغيرة.

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- امين عام حكومة ولاية النيل الابيض يبحث مع وفد ديوان الحكم الاتحادي الزائر للولايه موقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء حول حل حكومات الولايات

- المدير التنفيذي لمحليه الجبلين يثمن الدور الطليعى للشرطه الشعبيه واللجان المجتمعيه فى العمل الدعوي ومحاربة الظواهر السالبه وسط المجتمع

- محلية كوستي تواصل المشروعات التنموية واكمال سفلتت الطرق الداخلية والرئيسية وفق البرامج التنموية

- المدير التنفيذى لمحلية ام رمتة يوجه بوضع خطة للعمل تتضمن التقيد بالاوامر المحلية وعمل سجل للمواعين الايرادية باسواق المحلية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- اللواء ركن مهلب حسن يؤدي القسم امام رئيس الجمهورية والي لغرب دارفـــــــــــــور

- مهلب : ثقة رئيس الجمهورية سنقابلها بمضاعفة الجهد للحفاظ علي استقرار غرب دارفـــــــــــور

- وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز يلتقي والي غرب دارفــــــــــور ويناقش عدد من الموضوعات

- ممتاز : يدعو والي غرب دارفــــــــــور الي الاهتمام بمعاش الناس والتركيز علي المشروعات الزراعية

- مدير عام وزارة التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يقف استعداد المحليات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية خاصة المحليات التي بها مراكز

- امين امانة الطلاب يقف علي كافة ترتيبات المؤتمر الوظيفي لامانته نهار اليوم

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- الولاية تكمل استعداداتها لاستقبال الفريق ركن. النعيم خضر مرسال والي الولاية وتكريم ووداع الوالي السابق الاستاذ الشريف محمد عباد سموح

- امين عام حكومة الولاية يخاطب الحفل الختامي لمشروع التفوق الأكاديمي لطلاب الشهادة السودانية ويحي الادوار الرائدة للمعلمين فى النهوض بالعملية التعليمية.

- نائب رئيس المؤتمر الوطنى يؤكد مضى الدولة قدما فى عملية الاصلاح وذلك من خلال مخاطبته لمؤتمر القطاع الاقتصادي.

- الامين العام للمجلس الاعلي لتعزيز السلام الاجتماعي يؤكد تعاون المجلس مع منظمة زوا في مجال الاشراف الفني علي المشروع المتكامل للتنمية المستدامة لبناء السلام والمصالحات.

- ختام امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية و كبار المراقبين يؤكدون أن الامتحانات سارت بصورة طبية

-الهيئة النقابية لعمال الاعمال الحرة الحرفية بالولاية والادارة الاهلية تؤكدان دعمهما ومساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية

- الادارة التنفيذية للتامين الصحي وادارة شرطة الولاية تبجثان الترتيبات الخاصة بادخال قوات الشرطة فى مظلة التامين الصحي

شبكة الشروق نت

- تشكيل محاكم طوارئ بكافة ولايات السودان

- قرارات بتأسيس "نيابات طوارئ" بولايات السودان

- تشريعي الخرطوم: إعلان الطوارئ لمحاربة المفسدين والمضاربين

- تعيين وترفيعات في رئاسة أركان الجيش

- تقليص حصة الوطني في الحكومة لأقل من 40%

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مباحثات بين المدير التنفيذي لمحلية سودري ووفد البنك الزراعي بغرض فتح فرعين للبنك بالمحليات

- كشافة توتي في ضيافة ولاية شمال كردفان

- المكتب التنفيذي لمحلية شيكان يطمئن علي استمرار تقديم الخدمات للمواطن

- المدير التنفيذي لمحلية بارا يلتقي مديري الاداريات والمكتب التنفيذي للمحلية

- مديري الاداريات يؤكدون تنزيل كافة الاوامر علي مستوي الادارية من اجل النهوض بالاقتصاد

- اجتماع تنويري للمكتب التنفيذي بمحلية ام روابة بخصوص مراسيم رئيس الجمهورية حول قانون الطوارئ

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان دخرالزمان عمر محمد يصل الفولة اليوم الأربعاء ويعقد لقاء فعاليات بقاعة المجلس التشريعي

ـ وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية ووزارة الموارد المائية والري تعقدان لقاءً مشتركاً بهدف دراسة إستخدام الطاقة المتجددة في عملية الزراعة البستانية

ـ المدير التنفيذي لمحلية الأضية يعقد إجتماعاً مع لجنة أمن المحلية بهدف الترتيبات لإمتحانات الشهادة الثانوية

ـ مدير تعليم الثانوي بمحلية أبيي يؤكد إكتمال الترتيبات والإستعدادات لإنطلاقة إمتحانات الشهادة السودانية بالمحلية

منظمة الشهيد بولاية غرب كردفان تؤكد على ضرورة مراجعة حصر أسر الشهداء

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني

- والي نهر النيل الفريق الطيب المصباح يصدر قرارا بتكليف رؤساء الدوائر بالوزارات والمدراء التنفيذيين بالمحليات بتسير العمل لحين تشكيل الحكومة الجديدة

- المصباح الرئيس سيزور الولاية في مارس المقبل وهو يعول على نهر النيل في إخراج البلاد من الضايقة الاقتصادية.

- د.العوض رئيس دائرة الصحة يوجه برفع حالة الإستعداد لأي طوارئ مرورية

- رئيس دائرة التربية يقف على أوضاع مراكز إمتحانات الأساس بشندي والمتمه و يشيد بالتجهيزات

- رئيس دائرة التوجية الأستاذ عبدالله عقيد يلتقي سكرتير إتحاد الفنانيين ويؤكد على دعم ورعاية المنتديات الفنية

‏سحر البيان:

- كبر يعود للبلاد بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي بالنيجر

- رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء

- النائب العام يصدر قرارا بتأسيس نيابات طوارئ

- مراسيم بتعيين وزير دولة للدفاع وترفيع ضباط

صحيفة أخبار اليوم:

- قرارات بانشاء محاكم ونيابات طوارئ بالعاصمة والولايات .

- انخفاض ملحوظ في اسعار الدولار والعملات الحرة مقابل الجنيه السوداني .

- الوطني : مايحدث من تغيير في قيادة الحزب أمر طبيعي .

- رئيس البرلمان العربي يبعث برسالة للرئيس الامريكي ورئيسي مجلس النواب والشيوخ ويطالب برفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب .

- مريخ السوان ينازل النجم الساحلي بسوسة وعينه على الانتصار .