ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء
- والي القضارف يصدر مرسوما بتكليف وزراء
- النائب العام يصدر قرارا بتأسيس نيابات طوارئ
- الصحة الاتحادية: ضرورة الخدمات الطبية للاجئين والنازحين
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- وزارة المالية تسلم جميع الولايات مرتبات العاملين لشهر فبراير
- مبعوث صيني: على مجلس الأمن مراجعة العقوبات المفروضة على السودان
- البرلمان العربي يخاطب ترامب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
- الخارجية: تفهم ودعم من المجتمع الدولي للتطورات الأخيرة بالبلاد
- الحكم الإتحادي: لا محاصصة في تشكيل حكومات الولايات
- مناوي يستولي على دعومات مالية مقدمة من حفتر للحركة بليبيا
صحيفة الوطن:
- "الوطني" : تمثيلنا في الحكومة سيكون أقل من 40%
- المهدي وغازي يتفقان على توحيد الجنهة الداخلية
- تدشين مشروع قطار "الخرطوم - الجيلي"
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- مدير عام التعليم يتفقد سير إمتحانات شهادة الأساس بمحلية سواكن
- اللجنة المكلفة لتكريم والى البحر الأحمر السابق تعقد إجتماعها بقاعة مجلس الوزراء الولاية
- البنك الزراعي بالولاية بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية ينظم ورشة تدريبية لرفع الوعى المصرفى وإدارة وتطوير المنشآت الصغيرة.
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- امين عام حكومة ولاية النيل الابيض يبحث مع وفد ديوان الحكم الاتحادي الزائر للولايه موقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء حول حل حكومات الولايات
- المدير التنفيذي لمحليه الجبلين يثمن الدور الطليعى للشرطه الشعبيه واللجان المجتمعيه فى العمل الدعوي ومحاربة الظواهر السالبه وسط المجتمع
- محلية كوستي تواصل المشروعات التنموية واكمال سفلتت الطرق الداخلية والرئيسية وفق البرامج التنموية
- المدير التنفيذى لمحلية ام رمتة يوجه بوضع خطة للعمل تتضمن التقيد بالاوامر المحلية وعمل سجل للمواعين الايرادية باسواق المحلية
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- اللواء ركن مهلب حسن يؤدي القسم امام رئيس الجمهورية والي لغرب دارفـــــــــــــور
- مهلب : ثقة رئيس الجمهورية سنقابلها بمضاعفة الجهد للحفاظ علي استقرار غرب دارفـــــــــــور
- وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز يلتقي والي غرب دارفــــــــــور ويناقش عدد من الموضوعات
- ممتاز : يدعو والي غرب دارفــــــــــور الي الاهتمام بمعاش الناس والتركيز علي المشروعات الزراعية
- مدير عام وزارة التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يقف استعداد المحليات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية خاصة المحليات التي بها مراكز
- امين امانة الطلاب يقف علي كافة ترتيبات المؤتمر الوظيفي لامانته نهار اليوم
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- الولاية تكمل استعداداتها لاستقبال الفريق ركن. النعيم خضر مرسال والي الولاية وتكريم ووداع الوالي السابق الاستاذ الشريف محمد عباد سموح
- امين عام حكومة الولاية يخاطب الحفل الختامي لمشروع التفوق الأكاديمي لطلاب الشهادة السودانية ويحي الادوار الرائدة للمعلمين فى النهوض بالعملية التعليمية.
- نائب رئيس المؤتمر الوطنى يؤكد مضى الدولة قدما فى عملية الاصلاح وذلك من خلال مخاطبته لمؤتمر القطاع الاقتصادي.
- الامين العام للمجلس الاعلي لتعزيز السلام الاجتماعي يؤكد تعاون المجلس مع منظمة زوا في مجال الاشراف الفني علي المشروع المتكامل للتنمية المستدامة لبناء السلام والمصالحات.
- ختام امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية و كبار المراقبين يؤكدون أن الامتحانات سارت بصورة طبية
-الهيئة النقابية لعمال الاعمال الحرة الحرفية بالولاية والادارة الاهلية تؤكدان دعمهما ومساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية
- الادارة التنفيذية للتامين الصحي وادارة شرطة الولاية تبجثان الترتيبات الخاصة بادخال قوات الشرطة فى مظلة التامين الصحي
شبكة الشروق نت
- تشكيل محاكم طوارئ بكافة ولايات السودان
- قرارات بتأسيس "نيابات طوارئ" بولايات السودان
- تشريعي الخرطوم: إعلان الطوارئ لمحاربة المفسدين والمضاربين
- تعيين وترفيعات في رئاسة أركان الجيش
- تقليص حصة الوطني في الحكومة لأقل من 40%
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مباحثات بين المدير التنفيذي لمحلية سودري ووفد البنك الزراعي بغرض فتح فرعين للبنك بالمحليات
- كشافة توتي في ضيافة ولاية شمال كردفان
- المكتب التنفيذي لمحلية شيكان يطمئن علي استمرار تقديم الخدمات للمواطن
- المدير التنفيذي لمحلية بارا يلتقي مديري الاداريات والمكتب التنفيذي للمحلية
- مديري الاداريات يؤكدون تنزيل كافة الاوامر علي مستوي الادارية من اجل النهوض بالاقتصاد
- اجتماع تنويري للمكتب التنفيذي بمحلية ام روابة بخصوص مراسيم رئيس الجمهورية حول قانون الطوارئ
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان دخرالزمان عمر محمد يصل الفولة اليوم الأربعاء ويعقد لقاء فعاليات بقاعة المجلس التشريعي
ـ وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية ووزارة الموارد المائية والري تعقدان لقاءً مشتركاً بهدف دراسة إستخدام الطاقة المتجددة في عملية الزراعة البستانية
ـ المدير التنفيذي لمحلية الأضية يعقد إجتماعاً مع لجنة أمن المحلية بهدف الترتيبات لإمتحانات الشهادة الثانوية
ـ مدير تعليم الثانوي بمحلية أبيي يؤكد إكتمال الترتيبات والإستعدادات لإنطلاقة إمتحانات الشهادة السودانية بالمحلية
منظمة الشهيد بولاية غرب كردفان تؤكد على ضرورة مراجعة حصر أسر الشهداء
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني
- والي نهر النيل الفريق الطيب المصباح يصدر قرارا بتكليف رؤساء الدوائر بالوزارات والمدراء التنفيذيين بالمحليات بتسير العمل لحين تشكيل الحكومة الجديدة
- المصباح الرئيس سيزور الولاية في مارس المقبل وهو يعول على نهر النيل في إخراج البلاد من الضايقة الاقتصادية.
- د.العوض رئيس دائرة الصحة يوجه برفع حالة الإستعداد لأي طوارئ مرورية
- رئيس دائرة التربية يقف على أوضاع مراكز إمتحانات الأساس بشندي والمتمه و يشيد بالتجهيزات
- رئيس دائرة التوجية الأستاذ عبدالله عقيد يلتقي سكرتير إتحاد الفنانيين ويؤكد على دعم ورعاية المنتديات الفنية
سحر البيان:
- كبر يعود للبلاد بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي بالنيجر
- رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء
- النائب العام يصدر قرارا بتأسيس نيابات طوارئ
- مراسيم بتعيين وزير دولة للدفاع وترفيع ضباط
صحيفة أخبار اليوم:
- قرارات بانشاء محاكم ونيابات طوارئ بالعاصمة والولايات .
- انخفاض ملحوظ في اسعار الدولار والعملات الحرة مقابل الجنيه السوداني .
- الوطني : مايحدث من تغيير في قيادة الحزب أمر طبيعي .
- رئيس البرلمان العربي يبعث برسالة للرئيس الامريكي ورئيسي مجلس النواب والشيوخ ويطالب برفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب .
- مريخ السوان ينازل النجم الساحلي بسوسة وعينه على الانتصار .
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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