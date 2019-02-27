صدور قرارات قضائية خاصة بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية وتأسيس نيابات...

أصدر رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان. وذلك عملاً بأحكام المادة٦(ح) من قانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع المادة١٠( ه) من قانون السلطة القضائية لسنة١٩٨٦ تعديل٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأمر الطوارئ رقم (١) لسنة٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩. وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة١٩٩١ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر. كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م. (سونا)

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