استنكرت السفارة السودانية بطرابلس اقتحام مجموعة مسلحة ببنغازي لحفل زفاف أحد أبناء الجالية السودانية.
وقالت السفيرة في بيان لها ، إن هذه المجموعة المسلحة التى تسمي نفسها “شرطة الآداب” اقتحمت صالة العرس، وتهجم عناصرها على المدعويين بألفاظ نابية وعنصرية، مطالبة حكومة الوفاق بالتحقيق في الواقعة، ومحاكمة الفاعلين في أسرع وقت، حسب مانشره المشهد.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعا مصورا لمجموعة مسلحة في بنغازي تقتحهم إحدى صالات الأفراح، ويعتدي أفرادها على المدعوين، ناعتين إياهم بـ”التشادية”.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : شرطة الآداب الليبية تقتحم حفل زفاف سوداني في بنغازي والسفارة السودانية تطالب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.