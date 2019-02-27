وقفات احتجاجية لاطباء في الخرطوم ومدن اخرى

نفذ الاطباء والكوادر الطبية في مدن الخرطوم وعدد من الولايات السودانية وقفات احتجاجية في تحدٍ لأوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس عمر البشير.
ونددت الوقفات الاحتجاجية بحالة الطوارئ وقمع المتظاهرين من قوات الأمن، ومن ضمن المستشفيات التي شهدت الوقفات احتجاجية للأطباء، (أم درمان التعليمي، والخرطوم التعليمي، وابن سيناء، ورويال كير بالعاصمة، والتجاني الماحي، وإبراهيم مالك ) بالعاصمة الخرطوم، بجانب وقفات احتجاجية نفذها الأطباء بمستشفيات ( مدني ، والفاشر، وكسلا )، كما نفذ الاطباء والكوادر الطبية بالمناطق المحررة في جبال النوبة، والنيل الأزرق.
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