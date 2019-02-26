رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء بجميع الولايات

أصدر رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس، قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان. وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة١٩٩١، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧ وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر. كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م. وكان أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الإثنين 4 أوامر طوارئ تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء تفويض القوات النظامية دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل حظر إقامة الندوات.

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