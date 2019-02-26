"شاروخان" يعتذر عن تصوير فيلم قصة حياة رائد فضاء هندي لهذا السبب

أعلنت المنتجة الهندية "Ronnie Screwvala" عن بدء العمل على فيلم سينمائي يجسد قصة حياة رائد الفضاء الهندي "Rakesh Sharm". وكان الاختيار الأول للمنتجة "Ronnie Screwvala لتجسيد دور البطولة بالفيلم، هو النجم شاروخان، الذي اعتذر بدوره لانشغاله بتصوير الجزء الثالث من فيلم Don 3. ووفقا لموقع "إنديا توديا"، فإن المنتجة Ronnie قررت استبدال شاروخان بالنجم الهندي الشاب فيكي كوشال، لتجسيد الدور الرئيسي بالفيلم الخاص برائد الفضاء Rakesh Sharm. وحتى الآن استقرت Ronnie على اسم للفيلم وهو Saare Jahaan se Achcha، إلا أنه من الوارد تغيير الاسم لاختصاره لتسهيل عملية الترويج له.

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