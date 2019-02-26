تطورات مثيرة .. ضابط يكشف علاقته بالشبكة التي انتحلت صفة قوات الدعم السريع

كشف ملازم أول شرطه علاقته بالشبكة الإجرامية التي يقودها نزيل بسجن كوبر والمتهم بانتحال صفة قوات الدعم السريع وابتزاز مواطن باسم الفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع وقال لدي مثوله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح بوصفه شاهد اتهام بأن علاقته بدأت بالقضية عندما سعي للإنضمام الي قوات الدعم السريع وأنه توجه الي منزل القائد حميدتي وهناك تم إعطاءه عنوان مكتب القائد وتوجيه إليه وطلب مقابلته وأفصح لموظف الاستقبال عن سبب مقابله لقائد عليه أخذ منه الموظف بطاقته الشخصية ودخل بها الي القائد الذي طلب منه علي لسان الموظف بأن يكتب طلب لالتحاقه بقوات الدعم السريع ويترك عنوانه ورقم هاتفه وسوف يتم الرد عليه لاحقا وبعد فترة من الزمن ذكر الشاهد انه وجد صفحه بموقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك باسم الفريق حميدتي وأرسلت إليه طلب صداقه وبعد قبوله منه توصلت معه وطلبت منه الانضمام الي قواته وأرسلت له بياناتي ورقم هاتفي الشخصي وبعد فترة من التواصل اتصل علي شخص وأخبرني أنه عقيد بالدعم السريع ومدير مكتب الفريق حميدتي وطلب مني الذهاب الي رئاسة قوات الدعم السريع لتكملة إجراءات التحاقه وأعطي الشاهد الأرقام التي كان يتوصل بها مع القائد ومدير مكتبه،وأشار الشاهد بأن العقيد اتصل عليه وطلب منه إجراء التحري مع شخص ادعي بأن عربته رخصت له بواسطة القائد وأرسل له رقم نقيب من استخبارات الدعم من أجل مقابله بخصوص التحري وبالفعل اتصلت عليه وقابلته بالسوق العربي وكان يرافقه ملازم وبعدها أتجمعنا مع صاحب العربة داخل غرفه خاصة بأفراد شرطه تامين بنك النيل وهناك قمت بالتحري مع صاحب العربة الذي سرد لي تفاصيل ترخيص عربته بواسطة القائد ،وأوضح الشاهد بأن صاحب العربة أثناء التحري معه تلقي اتصال من القائد حميدتي ونفي له موضوع ترخيص عربته وبعد محادثات بين النقيب والملازم اللذان كانا علي اتصال بالعقيد مدير مكتب القائد والذي اتصل علي الشاهد وافادة بأن هاتف صاحب العربة مراقب وطلب منه أن يتحري عن الشخص الذي اتصل عليه أكثر من مرة وبالفعل قام الشاهد بسؤال صاحب العربة عن هذا الشخص فاخبره بأنه صديقه فطلب منه ان يأتي إليهم فورا وبعد عشرة دقائق حضر صديقه الذي ذكر بأن عقيد أمن سابق باللجنة الأمنية بالبرلمان وحاليا رجل أعمال ولديه علم بموضوع ترخيص العربة وطلب مني إيجاد حل لهذه المشكلة وأبان الشاهد بأنه وجههم بفتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال وإصدار أمر قبض في الشخص الذي أستلم مبالغ ترخيص العربة إلا أن العقيد عندما تم الاتصال عليه من قبل النقيب رفض فكرة فتح البلاغ وأنه سوف يرسل لهم ضابط من التحقيقات الجنائية ،وبعدها خرجت من المكتب برفقه صديق صاحب العربة وأخبرني بأنه صديقه عائد حديثا من الإمارات ولديه أموال كثيرة وعندما عدنا الي المكتب وقال لصاحب العربة آنت قمت باشانة سمعه الفريق حميدتي وناس الدعم السريع طلبوا منك تدفع مبلغ 500 مليون جنيه واري بأن هذا المبلغ كثير يمكن أن تدفع لهم مبلغ 200 مليون فقط ،وأفاد الشاهد أنه خرج بعد ذلك من المكتب هو النقيب واخبره برغم رغبته في الالتحاق بهم إذا كانت هذه طريقه عملكم وإنما حدث يعتبر ابتزاز وفي هذه الأثناء اتصل علي مدير مكتب القائد وتحدثت معه وقلت ليو ( انا ماعايز اشتغل معاكم في الدعم السريع ) وبعدها قمت بإخراج جميع الأشخاص من المكتب وبعد خروجنا طلبت من صاحب العربة عدم دفع أي مبالغ الي هؤلاء الأشخاص وان يتوجه الي قسم الشرطة لتدوين بلاغ ضدهم وان صديقه هذا (حرامي) ،وبهذه الإفادة ختم الشاهد أقواله فيما حددت المحكمة جلسة لاحقه لمناقشته بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع .

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