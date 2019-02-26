انخفاض كبير في سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 26 فبراير...

نستعرض معكم عبر موقع الراكوبة نيوز مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019م. اضغط هنا لمشاهدة اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني الثلاثاء 26 فبراير 2019م اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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