المؤتمر الوطني: حصتنا في الحكومة القادمة ستكون أقل من 40%

الخرطوم: باج نيوز

أعلن حزب المؤتمر الوطني، إن تمثيله في الحكومة القادمة سيكون أقل من 40% وذلك بعد نحو 30 عاماً من سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد، وأكد أن الإختيار في الحكومة سيكون بعيداً عن المحاصصة السياسية.

وقال رئيس الحزب بولاية الخرطوم المكلف كامل مصطفى، في اجتماع برئيس تشريعي العاصمة وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين بالمجلس اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الاقتصادية بدأت نهاية العام 2017م وتفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخم لنسبة 72% ما استدعى قيادة الدولة العليا لاتخاذ خطوات جرئية لايقاف النزيف الاقتصادى والعمل على وضع حلول جذرية لانعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار.

من جانبه اعلن رئيس المجلس صديق الشيخ، مساندته لقرارات رئيس الجمهورية، وقال إنها تهدف لتوحيد الصف الوطني وحفظ البلاد من منزلق خطير، واعتبر ان زيادة الانتاج والانتاجية هي المخرج لحل مشاكل البلاد.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير ، اصدر قراراً بحل الحكومة، وتكليف ولاة عسكريين وتعيين محمد طاهر ايلا رئيساً للوزراء.

كما أصدر الرئيس السوداني، 4 أوامر طوارئ تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء تفويض القوات النظامية دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل حظر إقامة الندوات.

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