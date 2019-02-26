مفاجأة في سوق صرف الدولار مقابل الجنيه.. تعرف على السعر ليوم الثلاثاء في السوق السوداء

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي لأعلى مستوى له مع ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم الأسبوع الماضي، ومنذ إعلان حالة الطوارئ في السودان بدأت أسعار العملات الأجنبية تتراجع مقابل الجنيه السوداني حيث واصل الانخفاض يومي الأحد والإثنين مقارنة مع الأسعار السائدة .

إلا أن المفاجأة كانت يوم الثلاثاء حيث أعتذر المتعاملين في النقد من الشراء وأرجعوا السبب للانهيار الكبير لقيمة الدولار مقابل الجنيه حيث لا يوجد سعر ليوم الثلاثاء وأعلن بعضهم التوقف عن التعامل بسبب قانون الطوارئ.

يوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم قالوا أنه لايوجد سعر لهذا اليوم (***)

يوم الإثنين 25 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 24 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 72.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 90.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 21 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 20.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 94.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)