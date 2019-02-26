المالية تسلم جميع الولايات مرتبات العاملين لشهر فبراير

قامت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بتسليم جميع الولايات مرتبات العاملين لشهر فبراير عبر مفوضية تخصيص الإيرادات المالية، مبينة أن بعض الوحدات الحكومية ستقوم بصرف المرتب عبر الخزينة.

وقال مصدر مطلع بالوزارة بحسب(smc) إن مفوضية الإيرادات قامت بتحويل وتغذية حسابات المؤسسات الحكومية والولائية، مبيناً إن الوزارة قامت بمعالجة بعض الشكاوى التي وردت إلى المالية بشأن عدم تطبيق الزيادة الجديدة (علاوة إزالة المفارقات) التي تم إجازتها في ميزانية العام 2019م من قبل البرلمان.

وأوضح المصدر إن الصرف على الميزانية يتم الآن حسب ما أتفق عليه لميزانية البرامج والآداء بدلاً عن ميزانية البنود التقليدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)