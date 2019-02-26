تدشين مشروع قطار الخرطوم – الجيلي لفك الاختناقات المرورية

دشن رئيس لجنة التخطيط العمراني والبنى التحتية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم جابر حيدوب يوم الثلاثاء مشروع قطار مواصلات الولاية الخرطوم – الجيلي، رافقه مدير إدارة مشروع القطار المحلي المهندس بلال أبو بكر. وأكد جابر أن مشروع قطار مواصلات الوﻻية يعتبر ضمن مخرجات المخطط الهيكلي للوﻻية ويأتي في إطار مشاريع حل أزمة اﻻختناقات المرورية بوﻻية الخرطوم وتسهيل حركة المواطنين، منادياً بأهمية إحداث تنوع في وسائل المواصلات تناسب أذواق سكان الوﻻية. من جانبه طالب رئيس شعبة الطرق والجسور ومصارف المياه باللجنة عباس الفاضلابي بتخصيص أسعار مخفضة للطلاب، داعياً إلى ضرورة إزالة التقاطعات بين الوزارة المختصة ووﻻية الخرطوم و سكك حديد السودان لتسهيل عمل مشروع القطارات. ومن ناحيته قدم المهندس بلال بحسب وكالة السودان للأنباء شرحاً مفصلاً للجنة عن الحلول التي ستسهم بها القطارات في حلحلة الضائقة المرورية، كاشفاً عن توفر 6 قطارات بالوﻻية، موضحاً أن متوسط الرحلات التشغيلية في الرحلة الواحدة الخرطوم الجيلي 6 رحلات ذهاب وإياب في اليوم بما يعادل 500 راكب في الرحلة، مبدياً استعدادهم التام ﻻستكمال جميع محطات القطار في مناطق الوﻻية المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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