النائب العام يصدر قرارا بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة والولايات

الخرطوم: باج نيوز

أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، الثلاثاء، قرارا بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان.

وحسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة،، فإن القرار حدد اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ (دون تفاصيل).

وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الإثنين 4 أوامر طوارئ تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء تفويض القوات النظامية دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل حظر إقامة الندوات.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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