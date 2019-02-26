تدشين مشروع قطار مواصلات الخرطوم – الجيلي

دشن رئيس لجنة التخطيط العمراني والبنى التحتية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، جابر حيدوب، يوم الثلاثاء، بمعية مدير إدارة مشروع القطار المحلي، المهندس بلال أبو بكر، مشروع قطار مواصلات الخرطوم – الجيلي، بمتوسط 6 رحلات للخط.

وكشف المهندس بلال عن توفر 6 قطارات بالوﻻية، موضحاً أن متوسط الرحلات التشغيلية في الرحلة الواحدة الخرطوم الجيلي في اليوم بما يعادل 500 راكب في الرحلة، مبدياً استعدادهم التام ﻻستكمال جميع محطات القطار في مناطق الوﻻية المختلفة.

من جانبه، أوضح حيدوب أن مشروع قطار مواصلات الوﻻية يعتبر ضمن مخرجات المخطط الهيكلي للوﻻية، ويأتي في إطار مشاريع حل أزمة اﻻختناقات المرورية بالوﻻية، وتسهيل حركة المواطنين، منادياً بأهمية إحداث تنوع في وسائل المواصلات تناسب أذواق سكان الوﻻية.

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