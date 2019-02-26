قرارات بتأسيس "نيابات طوارئ" بولايات السودان

أصدر النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد، قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بالخرطوم وكل الولايات، بحسب السلطات الممنوحة له بقانون النيابة العامة لسنة 2017م، وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.

يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر في وقت سابق (5) أوامر طوارئ، فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ.

كما أصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

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