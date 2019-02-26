اللواء مهلب يؤدي القسم واليا لغرب دارفور

أدى القسم اليوم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقيادة العامة اللواء ركن مهلب حسن أحمد واليا لولاية غرب دارفور بحضور الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية وعبد المجيد إدريس رئيس القضاء وحامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف والدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية.

وقال اللواء ركن مهلب حسن أحمد والي ولاية غرب دارفور في تصريح صحفي عقب أدائه القسم إن رئيس الجمهورية وجه بأنه يجب العمل بكل جهد واجتهاد خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعبر مهلب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاه إياها وتكليفه بإدارة ولاية غرب دارفور وأكد أنهم سيعملون جاهدين خلال هذه المرحلة وتكريس الوقت والجهد من أجل خدمة مواطني ولاية غرب دارفور. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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