مراسيم بتعيين وزير دولة للدفاع وترفيع ضباط

أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من المراسيم والقرارت الجمهورية تم بموجبها الآتي:

1- تعيين الفــــريق أول مراقب جوي ركن عصــام الدين مبــارك حبيب الله وزيراً للــدولة بوزارة الدفاع .

2. ترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول.

3. إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة على النحو التالي:

أ. الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة.

ب. الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة.

جـ. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

د. الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية.

هـ. الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية.

و. الفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية.

ز. الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة.

ح. الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

4. ترفيع الضباط الآتية أسماؤهم إلى رتبة الفريق وهم:

أ. اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر.

ب. اللواء الركن منور عثمان نقد.

جـ. اللواء الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا.

د. اللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد.

هـ. اللواء محاسب د. عصام خالد بشير.

5. إعــــادة الضباط الآتية أسمـــــاؤهم إلى الخـــدمة وتـــرفيعهم إلى رتبة الفـــريق وإحالتهم للتقاعد وهم:

أ. اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال.

ب. اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان.

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