نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيسي بوركينا فاسو والنيجر

التقي نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر على هامش مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي بالعاصمة النيجرية نيامي رئيس بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري . وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ، وقدم نائب رئيس الجمهورية شرحا مفصلا للاوضاع السياسية بعد اعلان حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات .

من جهة أخرى التقي نائب رئيس جمهورية ، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو ، وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين البلدين وللأوضاع السياسية والامنية في السودان عقب اعلان حالة الطوارئ.

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