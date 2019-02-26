والي ولاية غرب دارفور يؤدي القسم امام رئيس الجمهورية

أدي القسم أمام السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير بمكتبه بالقيادة العامة اليوم اللواء ركن مهلب حسن احمد واليا لولاية غرب دارفور بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ومولانا عبد المجيد ادريس رئيس القضاء والاستاذ حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي المكلف . واكد الوالي في تصريح صحفي عقب أدائه القسم انه سيبذل كل مافي وسعه لاداء مهامه علي الوجه المطلوب ويكرس كل جهده خدمة للسودان وغرب دارفور بوجه خاص ابرارا بالقسم الذي اداه اليوم.

وعبر عن شكره وتقديرة لرئيس الجمهورية للثقة التي اولاها له لتولي هذا المنصب .

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