مجلس المريخ يجتمع برئاسة ود الشيخ

عقد مجلس ادارة نادي المريخ اجتماعاً الاثنين ترأسه محمد الشيخ مدني رئيس النادي بعد عدوله عن الاستقالة وناقش الاجتماع عدداً من الأمور المهمة.

واطلع على لائحة العمل التنفيذي وكذلك تم الاطلاع علي موجهات لجنة اوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، والقرارات التي صدرت بالامس، حيث طمان عضو المجلس احمد مختار زملائه علي موقف النادي من عملية الانتدابات القادمة، ومصير اللاعب محمد عبد الرحمن وفق الموجهات الجديدة من قبل اتحاد الكرة.

واستمع مجلس المريخ، الي تقرير قانوني ضافٍ من رئيس اللجنة القانونية اللواء عبد المنعم النذير وحوي التقرير حقيقة التحركات التي جرت في ملف النظام الاساسي بالاضافة الي القضايا العالقة التي لم يتم حسمها وعلي راسها قضية المدرب الفرنسي غارزيتو الي جانب الشكوي التي قيدت ضد النادي في منزل اللاعبين السابق، عطفاً عن الملفات الاخري ذات الصلة.