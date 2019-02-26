النائب العام يصدر قرارات بتأسيس محاكم الطوارئ

أصدر النائب العام في السودان؛ عمر أحمد محمد اليوم الثلاثاء قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان؛ بحسب السلطات الممنوحة اليه بقانون النيابة العامة لسنة 2017م. وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ. واصدرالرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ أمس الاثنين (5) اوامر طوارئ؛ فوض النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ؛ والقواعد التى تنظم اجراءات التحرى والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليه قانون الطوارئ والسلامة العامة .

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