وقفات احتجاجية بكل من مستشفى بورتسودان ومستشفي ابن سيناء

نفذ العاملون في مستشفى بورتسودان ، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى مطالبة برحيل البشير ونظامه وتضامنا مع ثورة الشعب السوداني . وياتي هذه الوقفة إستجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يجمع قوي المعارضة ومنظمات مجتمع مدني وعلي راس هذه القوي تجمع المهنيين السودانيين بالوقوف في وقفات إحتجاجية وإضرابات عامة اليوم الثلاثاء . ونفذ اطباء وعاملون في مستشفى ابن سينا بالخرطوم ، وقفة إحتجاجية نخهار اليوم الثلاثاء 26 فبريار 2019م مطالبة برحيل النظام وتضامنا مع المحتجين ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم للنظام حيث كتب في البعض منها "الحرية للمعتقلين " و"يسقط بس " شعار الثورة السودانية التي لا يخلو موكب منها .

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