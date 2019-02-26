المالية تسلم المؤسسات الحكومية مرتبات العاملين بالدولة

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان؛ اليوم الثلاثاء أن مفوضية الإيرادات أكملت تغذية حسابات المؤسسات الحكومية في كل الولايات بالبلاد.
وقالت أن الوحدات الحكومية ستقوم بصرف رواتب المؤطفين والعاملين بالدولة لشهر فبراير مباشرة عبر الخزينة.
ونقل (المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن مصدر مطلع بوزارة المالية؛ إن الصرف على الميزانية يتم الآن حسب ما أتفق عليه لميزانية البرامج والأداء بدلاً عن ميزانية البنود التقليدية.
وأضاف المصدر إن الوزارة تعمل على معالجة الشكاوى التي وردت اليها بشأن عدم تطبيق الزيادة الجديدة (علاوة إزالة المفارقات) التي تم إجازتها في ميزانية العام 2019م من قبل البرلمان.
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