حركة "الإصلاح الآن" تكشف عن اتصالاتها لتوحيد المعارضة

أكدت حركة الإصلاح الآن؛ بزعامة غازي صلاح الدين؛ أن قانون الطوارئ ومتابعه من أوامر وإجراءات قانونية؛ الهدف منها أحكام قبضة حكومة البشير على السلطة في السودان.

وقال نائب رئيس الحركة؛ أسامة توفيق؛ في تصريح لـــ"السودان365"؛ نرفض كل القرارات التي أصدرها الرئيس البشير؛ لأنها لن تحدث انفراج ولأتقدم حلول للازمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأضاف أن الحركة تجري مشاورات واسعة مع القوى السياسية المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ لتوحيد موقف المعارضة تجاه إسقاط النظام عبر الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد.

وكشف عن اتصالات يقوم بها رئيس الحركة مع عدد من الأحزاب السياسية لتشكيل جبهة معارضة من كل ألوان الطيف السياسي؛ للتصدي لكل الإجراءات والقرارات التي يسعى من خلالها نظام البشير إلى تكبيل الحياة السياسية في البلاد.

وحركة "الإصلاح الآن" فصيل إسلامي انشق من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابان الاحتجاجات التي شهدها السودان في العام 2013.