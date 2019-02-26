الهلال يكتفي بمران خفيف لمواجهة السوكرتا

تعود بعثة الهلال الى الخرطوم فجر غدٍ الاربعاء قادمة من زامبيا بعد فراغ الفريق من مباراته امام زيسكو امس الاول والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل ضمن الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية.

وسيفتح الهلال بعد وصوله ملف مواجهة حي العرب بورتسودان مساء الخميس في مسابقة الدوري الممتاز وسيكتفي الفريق بمران خفيف يؤديه مساء الاربعاء استعداداً للقاء السوكرتا الذي يكتسب طابع الودي باعتبار ان الهلال يخوض المباراة لاداء الواجب بعد حسم تأهله لدوري النخبة مبكراً من المجموعة الثانية

وسيتيح الجهاز الفني للازرق الفرصة للاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة السوكرتا فيما سيبدأ الفريق تحضيراته اعتباراً من الخميس استعداداً لمواجهة زيسكو الاحد المقبل بملعبه بام درمان ضمن الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية.

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