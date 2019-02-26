لأول مرة على فضائية كبيرة…سميرة دنيا تقدم برنامجاً رمضانياً أسبوعياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر بفضائية كبيرة عن نيتها في التعاقد مع الفنانة سميرة دنيا لتقديم برنامج رمضاني أسبوعي، رغم تخوف المطربة ورفضها للعرض المقدم من الفضائية في

بادئ الأمر إلا أن أفلحت الإدارة في إقناعها. وقالت المصادر إن الفضائية تسعي لكسب شركات إعلانية لذا لجأت لذلك البرنامج رغم قناعتها باحتمال فشل الفكرة.