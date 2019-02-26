إرتفاع طفيف في أسعارالذهب..تعرّف على سعر الجرام باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الثلاثاء 1328.11 دولارا بارتفاع طفيف بلغ 83 سنتاً عن تداول أمس الاثنين والذي كان قد سجل 1327.28 دولارا.

وبلغ سعر الجرام عيار (24) عالمياً 42.84 دولارا، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 47.5000 جنيه، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب عيار (24) يصبح 2035 جنيها.