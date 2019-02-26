- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الثلاثاء 1328.11 دولارا بارتفاع طفيف بلغ 83 سنتاً عن تداول أمس الاثنين والذي كان قد سجل 1327.28 دولارا.
وبلغ سعر الجرام عيار (24) عالمياً 42.84 دولارا، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 47.5000 جنيه، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب عيار (24) يصبح 2035 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع طفيف في أسعارالذهب..تعرّف على سعر الجرام باسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.