الاتحاد السوداني يرفض اطلاق سراح اللاعبين الوطنيين 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أسفر اجتماع اتحاد كرة القدم السوداني، برئاسة كمال شداد، ولجنة أوضاع اللاعبين، وممثلين من أندية الدوري الممتاز، عن مقترح بعدم السماح بتسريح أي لاعب في مارس/آذار المقبل، من اللاعبين الذين من المفترض أن تنتهي عقودهم في مايو/آيار، ويونيو/حزيران، المقبلين.

وتتضمن التوصية التي انتهى إليها الاجتماع، الاتفاق على التعويض بأجر مضاعف لمطلقي السراح في أكتوبر/تشرين أول، وديسمبر/كانون أول المقبلين.

كما اتفق المجتمعون على تطبيق نظام التسجيلات الإلكتروني بنسبة 100%، لفترة الانتقالات المقبلة، والتي ستنطلق في السابع من مارس/آذار المقبل.

وتناقش المجتمعون طويلا حول مشكلة فوارق الأشهر في عقود اللاعبين، عطفا على الموسم الاستثنائي للاتحاد الإفريقي.

وتم التأمين على مقترح تقدم به الأمين العام المكلف بالهلال، الدكتور حسن علي عيسى، بإقامة ورشة حول تدعيم تسجيلات الشباب، بدءً من استكشاف مواهبهم وكيفية تدريبهم وتغذيتهم وعامة الاهتمام بهم.

وكذلك مقترح أحمد مختار، عضو مجلس المريخ الخرطوم، بمد فترة التعاقدات حتى يناير/كانون ثان المقبل الذي ستكون فيه التسجيلات التكميلية.

واقترح الفاتح التوم، سكرتير الأهلي الخرطوم، أن تكون التضحية ثلاثية من الاتحاد، النادي واللاعب، وأن يتم التعامل وفق الموسم الاستثنائي.