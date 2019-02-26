الاخوان:قوي اليسار ضعيفة الوزن ويعتقدون ان هناك فرصة تاريخية

سخر الامين السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بالسودان المهندس امية يوسف ابوفداية من دعاوي اليسار من اقصاء الاسلامين وقال للمدارية : قوي اليسار ضعيفة الوزن ويعتقدون ان هناك فرصة تاريخية وعزا مانثر من عبارات وتهديدات الي زكريات مؤلمة “ومازالو يتزكرون عندما تم اخراجهم من البرلمان واضاف لكن لم تخرجهم الحركة الاسلامية بل اخرجتهم الاحزاب التي تشارك المؤتمرالوطني اليوم ويرون مايحدث فرصة لن تتكرر لكن هل لديهم مقدرة لاجراء محاكمات سياسية اذا كانو يريدون يجب ان تجري المحاكمات منذ الاستقلال لكن ان تكون علي مقاس شخص اقصاء الاقصاء اتي بانقلاب 1969 ومذكرة الجيش اتت بانقلاب 1989 “الحركة الاسلامية” لذلك يجب اغلاق باب الاقصاء اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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