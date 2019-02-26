رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ البحرية

المدارية / نقلا عن السودان للانباء أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر إيلا قراراً بإعفاء جلال الدين محمد أحمد شليه من منصبه كمدير عام لهيئة الموانئ البحرية بحسب وكالة السودان. وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق، معتز موسى، قرارًا بإقالة مدير عام هيئة الموانئ البحرية السابق عبد الحفيظ صالح علي من منصبه، وأعاد تعيين جلال الدين في المنصب. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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