أتأبّط أغنية زرقاء

هناك إلى أطراف نعاسي …. ثم أنامْ

وأرى في أقصى حلمي :

أنا نجلس هذي الجلسةً

حولي أنتم تستمعون لهذا الحلمِ

وبعضُ رفاق ِ

الحبِّ، الحربِ، الحبرِ،الساسةِ

والشعراءْ

ونساء يهمسن العطر كما الأزهارْ

يقرعن دفوف الضوء كما الأقمار ْ

أقول

_ هنالك في ثرثرة الحلم وليس الآن_

: اني كنتُ أطلّ إلى صحوي من بين الأحلام

فأرى سبع سنابل لا يأكلهنّ سوى السلطان

وبلادي تجهد كي تلج الدنيا من سمّ الأحلام

فسرت الصحو بـ ( لا تؤذوا ثوب الضوء بحبر الظن)

……………….. * * *القصيدة. قديمة ذكرنيها الفيس فوجدتها ملائمة لما نحياه هذه الأيام ……. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة التحرير

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