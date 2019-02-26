السجن والغرامة في مواجهة غسال عربات أدين بالسرقة

الخرطوم : تنزيل آدم قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، بتوقيع عقوبة السجن (3) سنوات وذلك في مواجهة غسال عربات أدانته المحكمة، بسرقة محل الكترونيات جنوب الخرطوم، والزمت المحكمة المدان بدفع غرامة ماليه قدرها (10) آلاف وأمرت المحكمة برد الأجهزة المسروقات، والتي ضبطت بحوزة المتهم إلى صاحبها . وتعود تفاصيل القضية أن الشاكي كان قد دون بلاغا أفاد في مضمونه أن مجهولا قد تمكن من متجره من سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية تمثلت في (3) شاشات بلازما و(5) بلي استيشن، بالإضافة إلى (3) جهاز لابتوب و(7) أجهزة هواتف ذكية، وقادت التحريات للقبض على المتهم وآخرين جارِ القبض عليهم. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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