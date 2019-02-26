مشاريع لتمويل الخريجين عبر جمعيات تعاونية وزراعية وصناعية

الخرطوم: آخر لحظة

كشفت منظمة البشير للبناء والتعمير عن عدد من البرامج عبر محاور عدة، من بينها مشاريع تمويل الخريجين عبر جمعيات تعاونية وزراعية وصناعية تتسم بتبسيط الإجراءات وتسهيل الضمانات، الشخصية فقط، بجانب برنامج شموع الأمل لمرضى السرطان، بالتعاون مع نجوم المجتمع من فنانين ودراميين ورياضيين، وقال الأمين العام للمنظمة محمد عبد الرحمن الجعلي إن المنظمة تستهدف شرائح الشباب بكل فئاتهم من خلال برامجها المطروحة، مشيراً إلى مساهمتهم في تقليص البطالة من خلال تلك المشاريع التمويلية، مشيراً إلى أن المنظمة وقعت اتفاقية مع اتحاد الحرفيين التركي لإنشاء المدينة الصناعية والتي سوف تستوعب عدداً كبيراً من الحرفيين السودانيين عبر منظومة تسعى المنظمة عبرها إلى توفير أكبر قدر ممكن من السلع الاستهلاكية.

وقال مساعد الأمين العام للمنظمة، دكتور مصطفى النعيم إن المناطق المستهدفة من مشروع شموع الأمل هي المناطق التي فيها السرطان أكثر انتشاراً، وهي ولايات دارفور والجزيرة ونهر النيل، ويشمل المشروع فتح مراكز في تلك المناطق شاملة الفحص والإقامة بما فيه الفحص المبكر عبر ماكينة الفحص الذري، والتي ستتحصل عليها المنظمة بدعم من المنظمة الأوروبية والعون الإنساني، مشيراً إلى أنهم سيقومون بنشر التوعية حول مسببات انتشار المرض، وقال دكتور مجتبى علي أحمد الجعلي مسؤول المشروعات بالمنظمة، إن مبادرة شموع الأمل تأتي بتحريك المجتمع والجهات الخيرية للمشاركة ودعم المشروع.

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