شورى (الوطني): قرار ترشح البشير للرئاسة بـ2020 (ساري)

الخرطوم: نزار سيد أحمد

أكد عضو شورى المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين أن جهات في الحزب أقنعت الرئيس عمر البشير بإدارة البلاد من منصة قومية من داخل الحزب، بينما جزم بسريان قرار شورى الحزب بترشيح البشير للرئاسة في 2020. وقال محمد الحسن لـ(الإنتباهة) أن قرار ترشحه في الانتخابات القادمة من عدمه يعود للرئيس نفسه، ولم يستبعد تأجيل مجلس شورى الحزب الى وقت لاحق ليسبق المؤتمر العام الذي تأجل. وفي ذات السياق كشف مصدر مطلع لـ(الإنتباهة) عن ترتيبات لعقد اجتماع هيئة شورى الحزب في غضون الأيام القادمة لتحديد موعد انعقاد المجلس. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

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