المحكمة تفصل في طلبات محامي المتهمين بصناعة متفجرات

الخرطوم: تسنيم جدو

قطعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي د. إسماعيل إدريس، أمس موعدا للفصل في طلبات هيئة الدفاع في قضية المتهمين بتصنيع متفجرات داخل شقة بضاحية اركويت شرق الخرطوم، والتي يواجه فيها الاتهام (16) متهماً من بينهم طلاب جامعيين وأجانب، وكان ممثل الدفاع عن المتهمين قد تقدم بطلب إلى المحكمة التمس فيه بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين بعد تعذر مثول المتحري في القضية أمام المحكمة عدة جلسات متتالية بالرغم من إعلانه بموعد انعقاد الجلسات كما تقدم ممثل الدفاع عن المتهمين (الأول والثاني) للمحكمة بفصل الاتهام في مواجهتهما بعد أن فشل الضامن في إحضارهم إلى المحكمة خلال الجلسات السابقة، وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهمين وتم القبض عليهم أثناء شروعهم في تصنيع أخطر أنواع المتفجرات الرقمية داخل شقة باركويت وانفجرات إحدى العبوات أثناء عملية التصنيع مما أدى لحدوث هزة داخل الشقة خلفت حالة من الرعب والهلع وسط المنطقة، مما دفع مواطن لتبليغ شرطة النجدة والتي تحركت على الفور صوب مسرح الحادث بعد أن استعانت بخبراء من الأدلة الجنائية المختصين في مجال المتفجرات، وتم اقتحام الشقة والتي أسفرت عن ضبط مواد محلية تستخدم في صنع المتفجرات البدائية بجانب جوازات سفر أجنبية، ومن خلال التحريات اتضح بأن أحد المتهمين بدأ في صناعة عبوة متفجرة إلا أنها انفجرت أثناء عملية الصنع والحقت به إصابة طفيفة، وتمكنت الشرطة من القبض على (16) متهما داخل الشقة، وعقب الفراغ من التحريات معهم وجهت إليهم النيابة تهمة تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة. وقدمتهم للمحاكمة بناءً على ذلك.

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