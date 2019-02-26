بدء اجتماعات اللجنة الرئاسية السودانية الأثيوبية المشتركة

الخرطوم: آخر لحظة اختتمت اللجنة الاقتصادية الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة أعمالها أمس، ومن المقرر أن تبدأ غداً اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة.

وأكد عمر فرج الله اهتمام رئاسة الجمهورية على مستوى البلدين، بتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة الاقتصادية الفنية والتي تمّ تشكيلها منذ العام 2015م، حققت تطوراً إيجابياً ملحوظاً في علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المنافع سيما في مجالات التعاون المصرفي.

وأكد فرج الله أهمية تسريع خطى فتح فرع للبنك التجاري الأثيوبي بالخرطوم، بغرض تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين، وأشار وكيل المالية إلى أهمية ترسيم الحدود بين البلدين ووضع العلامات الحدودية على الطبيعة.

من جانبه أكد مستر يوهنّس دينقايو رؤية البلدين المشتركة لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيداً بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة الحديد.

وأمّن على اهتمام حكومتي البلدين بتحديث فرص التعاون الاقتصادي والسعي لتجاوز تحديات التطبيق، مؤكداً التزام الجانب الأثيوبي بإكمال مشروعات التعاون المشترك بما يدعم تطوير علاقات البلدين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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