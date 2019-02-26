إبادة (17) طناً من السلع الفاسدة

الخرطوم : مي علي آدم أبادت هيئة الجمارك وجمارك مطار الخرطوم، أمس بمردوم (أبو وليدات) شمال مدينة أم درمان، كميات كبيرة من البضائع والسلع المنتهية الصلاحية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بلغت حوالي (17) طناً من البضائع والسلع والتي تقدر قيمتها المادية بنحو (12.800) مليون جنيه، وذلك بحضور ممثلين من كافة الجهات ذات الصلة بالجمارك والجهات القانوينة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات.

أوضح العقيد شرطة حافظ التجاني، نائب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم، طبقاً (للمكتب الصحفي للشرطة) أن عملية الإبادة جاءت في إطار الأعمال الراتبة لإدارة جمارك مطار الخرطوم، من أحل الحفاظ على المجتمع من المهددات، التي تتعلق بالبضائع والسلع المخالفة للمواصفات مبينا أن الكمية التي تمت إبادتها كانت عبارة عن كريمات وأدوية وعقاقير طبية غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالإضافة لخمور وسجائر وملابس مستعملة ومأكولات غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكداً أن هيئة الجمارك عبر إدارة جمارك مطار الخرطوم ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لحماية الاقتصاد والحفاظ على المجتمع من كافة المهددات. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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