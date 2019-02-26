عودة موقعي فيسبوك وتويتر وتطبيق واتساب للعمل في السودان بصورة طبيعية

عادت مواقع السوشيال ميديا ظهر يوم الثلاثاء في السودان للعمل بصورة إعتيادية (فيسبوك، تويتر)، وكذلك تطبيق واتساب، وذلك بحسب إفادات من محرري ومراسلو صحيفة أخبار الخليج 365 بالخرطوم وعدد من الولايات السودانية.

وقالت شركة زين نهار يوم الثلاثاء بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 (مُتابعينا الكرام …نسعد بالتواصُل معكُم من جديد … بعد أن تم رفع الحظر عن مواقع التواصُل الإجتماعي) .

وتوقف مساء الخميس 20 ديسمبر 2018، كل من تطبيق واتساب وموقع فيسبوك وتويتر عن العمل لدى مستخدميهم في السودان وذلك بحسب إفادات من محرري ومراسلو صحيفة أخبار الخليج 365 بالخرطوم وعدد من الولايات السودانية، بقرار غير معلن من الحكومة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)