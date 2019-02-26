فك حظر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان

فكت الهيئة العامة للاتصالات في السودان اليوم الثلاثاء الحظر عن تطبيق التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) والتراسل الفوري (واتساب). وحجبت الهيئة المواقع لأكثر من شهرين بتوجيهات من السلطات الأمنية؛ التي يعتمد عليها الناشطين في الاحتجاجات التي يشهدها السودان.

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