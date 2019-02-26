الاطباء في مستشفى البان جديد ومستشفى الاطفال بودمدني ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ الاطباء في مستشفى الاطفال بودمدني، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى استجابة لطلب القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير بالوقوف في وقفات إحتجاجية وإضرابات عامة اليوم الثلاثاء وطالب الاطباء برحيل النظام .

ورفع الاطباب شعارات تدين القمع التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين مطالبين بالسماح للمتظاهرين بحرية التعبير كما اعلن الاطباء عن رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام كما حملت شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة وثوار احرار حنكمل المشوار وتسقط بس.

فيما نفذ اطباء مستشفى البان جديد بالخرطوم ، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى تطالب برحيل الرئيس السوداني البشير ونظامه ورفعوا لافتات تعلن رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام كما حملت شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة واطلاق سراح المعتقلين.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط العشرات ، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى فاقت ذلك، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام “في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان”.