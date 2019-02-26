عاجل... المالية: فتح استيراد الدقيق خلال الأيام

وقال وزير المالية المكلف مصطفي حولي في تصريحات عقب اللقاء مع رئيس الوزراء، أن اللقاء تطرق إلى أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال التحصيل الالكتروني وذلك لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وأفاد أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مطلوبات حصاد محصول القمح.
وأكد حولي أن وزارته ستفتح خلال الأيام المقبلة المجال لاستيراد الدقيق وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وتابع" اللقاء تناول أيضا الإجراءات الخاصة بضمان انسياب الوقود، مبينا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة زيادة الإنتاج المحلي من النفط.
وأوضح حولي أنه أطلع رئيس الوزراء على أداء موازنة الدولة للعام 2019م في محاورها المختلفة، مبيناً أن الأداء العام للموازنة يسير بصورة جيدة. وأشار إلى إيفاء وزارة المالية بالالتزامات الحتمية والاستراتيجية كافة في جانب الأجور والتسيير.
وأضاف أنه أطلع رئيس الوزراء على الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضبط وإدارة وتوجيه الدعم، مؤكدا استمرار سياسة الدعم وإدارتها بصورة توقف هدر الموارد.
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