خاص.. المهدي وغازي يتفقان علي توحيد الجبهة الداخلية

اتفق رئيس حزب الأمة القومي،الإمام الصادق المهدي، ورئيس الجبهة الوطنية للتغيير، غازي صلاح الدين العتباني، على أنه من الضروري توحيد الجبهة الداخلية على معايير وبرامج مشتركة. واستعرض الطرفان خلال اللقاء الثلاثاء، في إطار مساعي وجهود الجبهة الوطنية للتغيير في التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية كافة، أهم المسائل التي تشغل الساحة الآن.



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