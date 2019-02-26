علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، على تحالف رجب طيب أردوغان الرئيس التركي مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
وقال "ثابت"، في تغريده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في نفس الوقت الذي يتحالف أردوغان مع روحاني الذي يقتل العرب في اليمن وسوريا والعراق يوميًا، فالعجيب فإن أردوغان يقول إنه لن يلتقي السيسي لأن هذا لا يتوافق مع إنسانيته".
وتابع: "والأعجب أن هناك من المغيبين من يقتنع بكلامه، أردوغان تحركه فقط مصلحته وحلمه في الريادة".
كانت هذه تفاصيل خبر "ثابت": "أردوغان" يتحالف مع إيران قاتلة العرب لأن ما تحركه مصلحته فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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