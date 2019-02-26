وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود دولتنا

يرى وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، تهدد وجود إسرائيل.

وقال بينيت رئيس حزب "اليمين الجديد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه سيتم الكشف عن صفقة القرن عقب الانتخابات.

وتابع: "صفقة القرن تتضمن نفس المعادلة الفاشلة التي جلبت لنا مقتل أكثر من ألف شخص وآلاف الهجمات الصاروخية".

وأضاف: "هذا الأمر يمثل خطرا واضحا ومحدقا على وجود إسرائيل".

وتأتي تصريحات بينيت، ردا على تصريح مستشار ترامب، جاريد كوشنر، الذي أوضح أن خطة الإدارة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط تركز على "إعادة رسم الحدود وحل القضايا المتعلقة بالوضع النهائي".

وأعلن كوشنر أن الخطة سيتم الكشف عنها عقب الانتخابات التشريعية في إسرائيل التي ستجري في أبريل/نيسان المقبل، وسيكون لها تأثير كبير على المنطقة.

يذكر أن "القناة العبرية العاشرة" نشرت أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، تقضي بإقامة دولة فلسطينية على 90 % من أراضي الضفة الغربية، وعاصمتها جزء من مدينة القدس الشرقية.