الاطباء في مستشفى التجاني الماحي ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ العشرات من الأطباء وقفة سلمية في مستشفى التجاني الماحي بامدرمان، امام مباني المستشفى استجابة لدعوة القوي الموقة علي اعلان الحرية والتغيير واحتجاجا على اعتقال وقمع وقتل المتظاهرين .

ورصدت “اخبار الخليج 365 365” الأطباء وهم يرفعون لافتات تندد بقتل المتظاهرين وتطالب بالقصاص وإسقاط الحكومة.

وشارك في الوقفة التي استمرت لفترة طويلة عدد كبير من الطبيبات والكوادر الطبية الآخرى.