ريال مدريد يعفو عن نجمه للمشاركة في الكلاسيكو

قرر نادي ريال مدريد العفو عن لاعبه جاريث بيل قبل مباراة الكلاسيكو غدًا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وينوي ريال مدريد العفو عن التصرف الأخير غير المنضبط”الصادر من المهاجم الويلزي في مباراة ليفانتي، عقب تسجيله للهدف الثاني من ركلة جزاء ورفضه الاحتفال به، للإعراب عن استيائه من الجلوس على مقاعد الاحتياط.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سانتياجو سولاري تغاضى عن سلوك الويلزي، ولا ينوي معاقبته، بل ويفكر في الدفع به كأساسي هذا الأسبوع أمام برشلونة في الكلاسيكو.
ويأتي ذلك في الوضع الذي أصبحت في الصحافة المحلية الرياضية تشكك في مردود بيل مع ريال مدريد وعدم لعبه لدور قيادي بالفريق، وحتى عدم اهتمامه بتعلم الإسبانية ليتأقلم بشكل أكبر.
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