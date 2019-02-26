شهاب محمد - الخرطوم - ست الشاي

الخليج 365:

كشف المتحري تفاصيل مقتل شاب بسبب بائعة شاي، وقال عند مثوله أمام محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم، برئاسة مولانا عبد الباقي أمس بأن الشرطة تلقت بلاغاً من الشاكي عن مقتل شاب طعناً بالسكين على يد آخر، وذلك بمنطقة انقولا جنوب الخرطوم، وأضاف المتحري بأن تيماً من القسم الشرطة حي النصر، تحرك إلى موقع الحادث، وعثروا على المجني عليه جثة ملقاة على الأرض، وبالقرب من السكين أداة الجريمة، وأن الشرطة باشرت إجراءاتها الأولية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم الذي كان موجودا في مكان الجريمة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وعند التحري معه كشف للشرطة بأن ثمة خلافات قديمة كانت قد وقعت بينه وبين المجني عليه بسبب بائعة شاي، كان هو على علاقة غرامية معها، وحاول المجني عليه التقرب منها وإقامة علاقة معها ايضا، مما أدى إلى وقوع مشاجرات متكررة وتم فضها عدة مرات، وأكد المتهم بأن المجني عليه كان يتردد على منزل خمور بلدية، وأنه مستأجر جزءاً من المنزل، وقبل يوم من الحادثة أكد المتهم بأن المجني عليه جاء إلى المنزل وجلس أمام غرفته وعند عودته من العمل قام بأبتزازه ووجه له ألفاظا بذيئة وهدده بالقتل، وفي اليوم التالي حوالي الساعة الثانية صباحا تسلل المجني عليه إلى غرفته وكان يحمل ساطوراً في يده وعندما أحس بحركته واستيقظ على إثر ذلك وأخذ سكينه التي كان يضعها تحت وسادته وسدد بها طعنتين إلى المجني عليه في قلبه أرداه قتيلا، وعندها سمع مالكو المنزل صراخ المجني عليه، هرعوا إلى الغرفة وشاهدوا المجني عليه ساقطاً على الأرض، وتجمع الجيران وقاموا بالاتصال بقسم الشرطة، التي هرعت إلى موقع الجريمة .وبعد اكتمال التحريات تم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع الشهود.